الإسماعيلي يواصل السقوط بالتعادل أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعثر فريق الإساعيلي على أرضه بعد خروجه بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "الإسماعيلية" ضمن حسابات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري we المصري.

وفشل الإسماعيلي حتى الآن في تحقيق أي انتصار ليخرج بالنقطة الثالثة نتيجة التعادل الثالث أمام المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي وأخيرًا البنك الأهلي، مقابل خسارة كانت أمام الجونة في الجولة الماضية بهدف مقابل هدفين.

وأصبح رصيد الإسماعيلي ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، حيث من المقرر أن يلتقي الفريق الأصفر نظيره أسوان والذي نال الخسارة الثانية له على التوالي على يد الجونة بنتيجة (1-0).

في المقابل، عاد الفريق الصاعد البنك الأهلي من الإسماعيلية بنقطة ثمينة ليرتفع رصيد رجال المدرب محمد يوسف للنقطة الخامسة في المركز السادس.

واستطاع البنك الأهلي أن يفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة (3-0) مقابل التعادل في مباراتين أمام وادي دجلة والإسماعيلي والخسارة في لقاء كليوباترا بنتيجة (3-1).

ومن المقرر أن يلتقي فريق البنك الأهلي نظيره المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 25 شهدت أخطر فرص المباراة عن طريق أحمد علي الذي حصل على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية من مرمى الإسماعيلي لتظل النتيجة سلبية.

الإسماعيلي هدد مرمى فريق البنك الأهلي بتسديدة عن طريق محمد عادل في الدقيقة 33 يكتفي حارس الفريق الضيف بمتابعتها لكن تمر الكرة بجوار المرمى.

الإسماعيلي عاد مجددًا بتهديد مرمى البنك الأهلي بعد انفراد أحمد مدبولي في الدقيقة 37 لكن تمر الكرة بجوار القائم.

ومع حلول الدقيقة 60 أحرز المدافع التونسي مروان الصحراوي هدف التقدم من كرة رأسية إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي الخطأ على لاعب البنك الأهلي.

الدقيقة 79 كادت أن تشهد هدف لصالح البنك الأهلي من كرة رأسية رائعة لكن محمد صبحي حارس الإسماعيلي يتألق ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك.

وكاد شيلونجو مهاجم الإسماعيلي أن يسجل هدفًا قاتلاً في الدقيقة 93 لكن محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي يتألق ويبعد الكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

تشكيل الإسماعيلي: محمد صبحي - رضوان شريفي - محمد عمار - مروان الصحراوي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد عادل - أحمد مدبولي - محمد الشامي - شكري نجيب - أري بابل.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي - بهاء مجدي - محمد كوفي - محمد مجدي - أسامة إبراهيم - حسام الصانع - معروف يوسف - محمد مثناني - أحمد ياسر - محمد جمال بسوني - أحمد علي.