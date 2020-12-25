عمرو جمال لمصراوي: ظُلمنا أمام المحلة.. وأسعى العودة للأهلي والمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال عمرو جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، إن فريقه قدم أداءً جيداً أمام المحلة ولكنهم تعرضوا للظلم باحتساب الهدف الثاني في مرماهم.

وأضاف جمال، في تصريحات خاصة لمصراوي،إلى أنه سعيد بمستواه مع طلائع الجيش، قائلاً:"استعدت جزءًا كبيراً من مستوايا المعتاد وأسعى للعودة للأهلي والمنتخب مرة أخرى".

وأشار لاعب طلائع الجيش، إلى أن طارق العشري مدرباً كبيراً ظهرت بصمته معهم خلال المباريات التي قادها.

وأتم عمرو جمال تصريحاته بالإشارة إلى إن مشوار الدوري لازال طويلاً لتحقيق المزيد من النقاط والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وهُزم طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.