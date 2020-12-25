"أحد أهم لاعبي بريميرليج".. ميرور تختار صلاح ضمن تشكيل الأفضل لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، ضمن تشكيل الأفضل في بريميرليج لعام 2020.

واختارت صحيفة "ميرور" البريطانية، محمد صلاح ضمن تشكيل الأفضل لعام 2020 نظرًا لما قدمه مع "الريدز".

الصحيفة البريطانية، قالت :"نادرًا ما يجمع لاعب كرة القدم بين الموهبة الرائعة مع السعادة طوال الوقت".

وأضافت :"محمد صلاح يلعب المباريات بابتسامة على وجهه، صلاح هو أحد أهم لاعبي بريميرليج القادمين من الخارج على الإطلاق".

وجاءت قائمة الأفضل وفقًا لصحيفة "ميرور" على الشكل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (آرسنال سابقًا وأستون فيلا حاليًا).

خط الدفاع: أندي روبرتسون (ليفربول) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - كونور كودي (ولفرهامبتون) - ريس جيمس (تشيلسي).

خط الوسط: جاك جريليش (أستون فيلا) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: سون هيونج مين (توتنهام) - جيمي فاردي (ليستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

ويتصدر صلاح قائمة هدافي بريميرليج برصيد 13 هدفًا من 14 مباراة متفوقًا على الثلاثي سون هيونج مين وجيمي فاردي وكالفرت لوين حيث يمتلك كل منهم 11 هدفًا.

ويستعد صلاح حاليًا لمواجهة ويست بروميتش يوم الأحد المقبل في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.