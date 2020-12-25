مصطفى محمد يضغط على الزمالك للموافقة على العرض الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة، غياب المهاجم مصطفى محمد عن تدريبات الفريق الأبيض بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.

وأفاد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تدريبات الفريق شهدت غياب مصطفى محمد بدون الحصول على إذن من النادي في ظل الاستعداد لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يتغيب فيها مصطفى محمد بدون الحصول على إذن عكس الفترة الماضية التي شهدت تواجده لخوض تدريبات تأهيلية دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان مصطفى محمد حصل على راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي ثم خاض بعد ذلك لتدريبات تأهيلية يوم الأربعاء الماضي قبل أن يحصل على إذن بالغياب عن التدريبات يوم أمس الخميس.

وكانت قناة نادي الزمالك كشفت عن وصول عرض رسمي من جانب أحد الأندية الفرنسية للتعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية، في المقابل علّق أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بالزمالك يوم الأحد الماضي أن لجنة الكرة ترفض رحيل هداف الفريق الحالي خاصة أنه لا يوجد بديل مناسب له.

في المقابل، علّق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك على مستقبل مصطفى محمد، قائلاً إنه تواصل مع اللاعب والذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة.

وسبق وأن تلقى مصطفى محمد عرضًا تركيًا في الفترة الماضية وتحديدًا من فريقي فنربخشة وجالاتا سراي إلا أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق رفض رحيل اللاعب إلا بعد الانتهاء من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم لاعبي الزمالك في الفترة الماضية حيث قاد صاحب الـ23 عامًا فريقه للتتويج بلقب السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر في الموسم المنقضي.