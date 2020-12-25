الدوري المصري.. الإسماعيلي 0 - 0 البنك الأهلي..خطورة متبادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الإسماعيلي ونظيره البنك الأهلي عند السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الـ 14 برصيد نقطتين، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة ورصيده 4 نقاط في المركز التاسع. وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: انطلاق المباراة مرت 15 دقيقة أولى سلبية من عمر المباراة وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون تشكيل أي خطورة. الدقيقة 30 جاءت أول خطورة فعلية للبنك الأهلي بكرة لأحمد علي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ولكن تسديدته سكنت الشباك من الخارج، ليرد الإسماعيلي بكرة لمدبولي سددها بجوار قائم البنك الأهلي. وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي مستمراً وسط خطورة من قبل لاعبي الإسماعيلي في الـ 15 دقيقة الماضية. نهاية الشوط الأول وانتظروا ملخصاً بأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: انطلاق الشوط الثاني

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