علي معلول وأفشة علي رأس قائمة أفضل لاعبي افريقيا في 2020

كشف صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قائمتها لأفضل خمسة لاعبين داخل قارة افريقيا لعام 2020، والتي شهدت تواجد اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عقب تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا.

وتواجد الثنائي محمد مجدي أفشة وزميله الدولي التونسي علي معلول ضمن قائمة الصحيفة الفرنسية لافضل لاعبي افريقيا في عام 2020.

وضمت القائمة بجانب الثنائي الأهلاوي كل من البوركينابي آلان تراوري لاعب نهضة

بركان المغربي المتوج بلقب الكونفدرالية، والمغربي عبد الصمد المباركي لاعب نهضة الزمامرة المغربي، والبوروندي جوسفين ناشيمييمانا لاعب فريق إيجل دي ماكامبا البوروندي.

وقالت "لوموند" في تقريرها أن محمد مجدي أفشة أصبح صاحب شعبية كبيرة بين جماهير الأهلي بعد هدفه الحاسم في نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الزمالك، كما انه توج مع فريقه

بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وأصبح أفشة أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب المصري بالجيل الحالي كما نجح في تسجيل هدفه الدولي الأول في مباراته الاخيرة امام توجو بتصفيات امم افريقيا.

ووصفت الصحيفة الفرنسية علي معلول بانه علي الرغم من حصوله علي عدد من العروض الاوروبية كونه أحد أفضل اللاعبين الأفارقة الا أنه ظل وفياً للأهلي منذ انضامه للفريق قبل عدة مواسم.

وأضافت أن ارقامه تثبت أنه مثال للمدافع المتميز خاصة في ظل مساهماته الهجومية فهو دائماً مايصنع أو يسجل الأهداف لفريقه.