البنك الأهلي يخطف تعادلا صعبا أمام الإسماعيلي ويصعد للمركز السادس

خطف فريق البنك الأهلي تعادلا مهما وصعبا بتعادله مع الإسماعيلي بملعب الأخير بدون أهداف ،ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات الدوري الممتاز.

ارتفع رصيد البنك الأهلي الى 5 نقاط من تعادلين وفوز وخسارة، وصعد للمركز السادس، بينما رفع الإسماعيلي رصيده الى 3 نقاط محتلا المركز الثالث عشر.

جاء اللقاء لصالح الدراويش على مدار الشوطين واهدر احمد مدبولي ومحمد الشامي واري بابل عدة فرص سهلة امام المرمى خاصة في الشوط الأول،

وهدأ رتم الدراويش نسبيا في الشوط الثاني ، رغم السيطرة دون خطورة حقيقية على المرمى.

واستبسل حارس البنك محمد الزنفلي وتصدى ببراعة لتسديدة الناميبي شيلونجو مهاجم الإسماعيلي من شبه الانفراد في الدقيقة 93.

واعتمد البنك على المرتدات والتي لم تشكل خطورة بإستثناء كرة ابعدها الحارس محمد صبحي وأخرى من جانب أحد المدافعين والكرة في حلق المرمى.

ضم تشكيل الإسماعيلي : حارس مرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد عمار – مروان الصحراوى – رضوان شريفى

خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل

خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل

خط الهجوم .. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمود البدرى – محمد صادق – عمر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي.. محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وبهاء مجدي، محمد كوفي،محمد مجدي، اسامة إبراهيم، حسام الصانع، معروف يوسف، محمد مثناني، احمد ياسر، محمد جمال، أحمد علي .