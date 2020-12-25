"ديلي ميرور" تختار محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

جاء الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في عام 2020 ، بحسب اختيار صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية .

وساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2019-2020 لأول مرة بعد

غياب 30 عاما ، حيث سجل 19 هدفا في الموسم الماضي احتل بهم المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

وضم التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الذي كشفت عنه الصحيفة اليوم كلمن :

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

خط الدفاع: ريس جيمس (تشيلسي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - كونور كودي (وولفرهامبتون) - أندي روبرتسون (ليفربول)

خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - جاك جريليش (أستون فيلا) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

خط الهجوم: هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - محمد صلاح (ليفربول) - جيمي فاردي (ليستر سيتي) .