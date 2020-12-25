بعد 3 هزائم متتالية.. العشري يفكر في الاستقالة من طلائع الجيش

يعاني المدير الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشري، من النتائج السيئة بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مسابقة الدوري حتى الآن، برغم من البداية القوية للعشرى مع الجيش بالوصول لنهائى كأس مصر بعدما أطاح بالزمالك حامل اللقب منها، والهزيمة بصعوبة أمام الأهلى بركلات الجزاء، إلا أن النتائج لم تأتى كذلك في الدورى

حيث بدأ الدورى بالسقوط أمام أسوان، ثم التعادل مع الجونة، وأخيرا الهزيمة أمام المقاصة بهدفين لهدف مما تجعل العشرى قريبا من الإقالة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسهم عبدالحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيش السابق، من العودة لمنصبه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام غزل

المحلة، وهى الثالثة للفريق هذا الموسم خلال المباريات الأربع التي خاضها، بعد خسارته أمام أسوان والمقاصة وغزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وتعادله مع الجونة.

وعلم «الوفد» أن طارق العشري يدرس التقدم باستقالته، ورفع الحرج عن إدارة النادي، خصوصًا أن هناك سوء حظ كبير يصادف الفريق.

وكان عبدالحميد بسيوني حقق نتائج مميزة قبل رحيله، عدما نجح في قيادة ظلائع الجيش إلى الدور قبل النهائى للكأس واحتلال مركز متقدم بمسابقة الدوري.