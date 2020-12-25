وادي دجلة يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الجمعة عن إصابة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بفيروس كورونا.

وكشف النادي أن اللاعب محمد هلال يخضع لإجراءات العزل الصحي في الفترة

الحالية تطبيقا للبروتوكول الطبي، على ان يعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

وكان هلال قد تواجد في مباراة فريقه أمس في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز أمام سموحة والتي فاز فيها فريق سموحة بهدفين لهدف واحد .

يذكر أن فريق وادي دجلة يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط.