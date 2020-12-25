اخبار الامارات | حارس حتا يوضح سر خسارة فريقه أمام الشارقة في دوري الخليج

أكد أحمد جمعة حارس مرمى حتا، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الشارقة، رغم خسارته 2 / 3 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأضاف جمعة في تصريحات لقناة “أبو ظبي الرياضية” عقب المباراة، أن أداء فريقه يتحسن من مباراة إلى أخرى، لكنه أوضح أن ذلك لن يكون له أي معنى في حال استمرت النتائج السلبية للفريق.

وأرجع حارس مرمى حتا عدم محافظة حتا على تقدمه بسبب إمكانيات نجوم الشارقة المحترفين وقدرتهم على قلب الأمور لصالحهم في أي وقت.

ويتذيل حتا ترتيب الدوري الإماراتي برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر الشارقة ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة.