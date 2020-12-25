رئاسة برشلونة | فاري يريد جمع ميسي ونيمار، ويكشف رؤيته لمستقبل تشافي مع الفريق

أكد المرشح الرئاسي في برشلونة “جوردي فاري” إنه كان على اتصال مع كل من ليونيل ميسي ونيمار وأنه يود أن يراهم يلعبون معًا مرة أخرى في النادي، كما أوضح رؤيته لمستقبل تشافي هيرنانديز كمدرب للفريق الأول في المستقبل القريب.

وقال فاري في مقابلة مع راك 1 بخصوص نجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” سيرحب بعودته، لكن أول ما عليه فعله هو إلغاء الدعاوى القضائية التي رفعها ضد النادي والاعتذار. كلنا نرتكب أخطاء. لقد تحدثنا مع محيطه وتحدثوا عن عودته إلى منزله”.

وتابع: “من لا يريد ثالث أفضل لاعب في العالم في الفريق؟ هناك خيار للقيام بالعملية وهو عبر تقديمه طلب انتقال وهو ما يعادل راتب عام، حينها سيأتي مقابل 40-45 مليون يورو”.

وعلى نفس المنوال، لا يزال فاري يعتقد أن الخيار الأول لميسي هو الاستمرار في كامب نو وأوضح: “ميسي ونيمار سيلعبان معًا في برشلونة العام المقبل. أنا متأكد من أن ميسي لا يريد الرحيل. لقد تحدثت مع بيئته، لم نحرز أي تقدم، لكنهم أخبروني أنه يريد البقاء، إنه يريد فقط مشروعًا ناجحًا”.

وتقوم فكرة فاري بخصوص ميسي على قيام قائد برشلونة بالتجديد عامًا بعد عام، وبما أنه تم إنشاء علامة تجارية بين ميسي وبرشلونة، يفكر المرشح الرئاسي بتحويل ميسي إلى رئيس النادي الفخري بعد الإعتزال، لكن المهم الآن، هو أن يتكيف ميسي مع الوضع المالي الحالي للنادي الكتالوني.

تشافي مدرباً للفريق الأول؟

أما بالنسبة لمدرب الفريق الأول فيقول فاري، تشافي هيرنانديز يجب ان يمر بتدريب (برشلونة ب) اولاً، ويضيف: “تشافي أفضل لاعب خط وسط في تاريخ اللعبة. لقد أخبرنا بالفعل أنه لن يعود إلى برشلونة حتى عام 2022”.

وتابع: “إنه مستقبل برشلونة، لكن يجب أن يبدأ مع فريق ب لتعلم دور المدرب هنا. لا أعتقد أنه يريد تدريب زملائه السابقين في الفريق”.

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