تعطل افتتاح مشروع أكاديمية الاتحاد الالماني لأكثر من سنة

أعرب فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأن الأكاديمية الجديدة التابعة للاتحاد الألماني لن تكون جاهزة في عام 2021، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال كيلر في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الألماني على الانترنت اليوم الجمعة :” الانتقال إلى الموقع الجديد كان مخططًا له في عام 2021 ولكن بسبب فيروس كورونا ربما لن نتمكن من القيام به، ولكن سيكون لدينا مكان جديد للإجتماع لكرة القدم هناك في 2022″.

وسيصبح جزء من المجمع الجديد الذي تم بناؤه في فرانكفورت بتكلفة بلغت 150 مليون يورو (183 مليون دولار) مقرًا جديدًا للاتحاد الألماني لكرة القدم، وسيكون للأكاديمية العديد من ملاعب كرة القدم، وملعب داخلي، وساحة داخلية والعديد من غرف المؤتمرات.