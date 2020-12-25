اخبار السعودية | هل يتفاوض النصر مع باكو خيميز لخلافة روي فيتوريا؟

دائمًا ما يرتبط اسم نادي النصر في الفترة الماضية بعدد من المدربين الأجانب، وإمكانية التعاقد مع أحدهم، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي يعاني من تدهور النتائج في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي.

واليوم، ظهر اسم مدرب جديد قد يكون هو المدير الفني القادم للفريق الأصفر، حيث أكدت تقارير صحفية أسبانية أن المدرب “باكو خيميز” تلقى عرضًا جادًا من أحد الفرق في الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وكان خيميز قد غادر تدريب رايو فاييكانو، بنهاية الموسم الماضي من دوري الدوري الدرجة الثانية، حيث لا يرتبط بأي فريق في الوقت الراهن.

وكشف وكيل أعمال المدرب الأسباني عبر شبكة “ESPN” الأمريكية “حاليًا نقيم عرض تلقيناه من احد الاندية السعودية لتدريب الفريق في الفترة المقبلة”.

خيميز يبلغ من العمر 50 عامًا، وسبق له قيادة رايو فاليكانو، قرطبة، لاس بالماس، وغرناطة”، ويفضل طريقة لعب “4-1-4-1، وخلال آخر محطاته التدريبية خاض 56 مباراة مع رايو فاليكانو، حقق الفوز في 18 مواجهة، فيما تعادل في 24، وخسر 14، وسجل فريقه 80 هدف، فيما استقبلت شباكه 75 هدفًا.

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