ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي رودريغو 

كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة عن طبيعة إصابة مهاجمه البرازيلي رودريغو.
أعلن ريال مدريد أن لاعبه البرازيلي رودريغو يعاني من إصابة عضلية على مستوى فخذه اليمنى.
وقال النادي في بيان له إن الإصابة العضلية التي تعرّض لها مهاجمه البرازيلي أثرت أيضا على وتر العضلة الخلفية لفخذه اليمنى.
ولم يحدّد حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب رودريغو.
وكان المهاجم الشاب قد غادر مباراة فريقه أمام غرناطة محمولا على نقالة.
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