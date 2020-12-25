شكرا لقرائتكم خبر عن كاراجر: صلاح يتلاعب بنادي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن تصريحات محمد صلاح، بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، ما هي إلا للضغط على إدارة الريدز من أجل تجديد عقده براتب أعلى.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «توقيت حديث صلاح عن العروض والرحيل غريب جدًا».

وأضاف: «أعتقد أنها كانت رسالة لإدارة ليفربول، بضرورة تقديم عرض جديد لتجديد عقده بمقابل مادي ضخم».

وتابع كاراجر: «رؤية اللاعبين يتوددون لأندية الدوري الإسباني، كان سيقلق ليفربول قبل 5 سنوات، وليس الآن».

وأكمل: «لست مقتنعًا بقدرة ريال مدريد أو برشلونة على تحمل تكاليف صلاح».

وختم أسطورة ليفربول: «استثمار ما يزيد عن 125 مليون جنيه إسترليني في لاعب سيبلغ من العمر 29 عامًا هذا الصيف، ليس بالأمر الجيد».