شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي ، قائمة فريقه للمعسكر المغلق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة غدا السبت أمام المقاولون العرب باستاد السلام الدولى وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز . وضمت القائمة 20 لاعباً هم : أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، على فتحي ، محمد بازوكا ، ابراهيم عبد الخالق ، باسم مرسى ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي ، محمد الشبينى ، محمد عبد المجيد ، طارق أبو العز ، محمد رمضان ، علاء سلامة ، أحمد عفيفي ، محمود رجب ،عبد الرحمن شيكا ، وهاب أهادزي ، مصطفى الجمل ، أمادو نياس ومحمد فييرا . ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات المقاولون العرب سواء بالدوري أوبطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الاخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.