شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى خارج حسابات الزمالك فى مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، من حسابات المشاركة فى مواجهة سموحة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام، وذلك بعدما تعافى اللاعب من إصابة الكتف حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى حاليا من أجل تجهيزه للمباريات الرسمية.

وخضع لاعبو الزمالك، اليوم، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش التدريبات الجماعية وخصص بيدرو حصة تدريبة للاعبين بالكرة وبدون الكرة، وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران وقام المدير الفني بشرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق وبعض الأفكار المقرر تطبيقها خلال مران اليوم بينما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو على إجراء تقسيمة من اللاعبين على هامش المران الجماعي وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين من أجل حجز مقعدا بالتشكيلة الأساسية للفريق في المباريات المقبلة.

وواصل محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة ثنائي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق وقام الثنائي ببعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق.

ويخضع عبدالشافي لفترة تأهيل استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مشاكته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي، وكان عبدالله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن بعض مباريات الزمالك.

يذكر أن الزمالك قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.