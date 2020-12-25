شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى شعار الشوط الأول بين الإسماعيلي والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلى، المقامة بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.وسيطر الهدوء على مجريات الشوط الأول، من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلى، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب، واعتمد الدراويش على انطلاقات أحمد مدبولى والأنجولى آري بابل، فيما استغل البنك الأهلى تحركات مهاجمه أحمد على الذى أهدر فرصة التقدم لفريقه في الدقيقة 26 عندما راوغ دفاعات الخصم ووضع الكرة في الشباك من الخارج .

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالأتى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد عمار – مروان الصحراوى – رضوان شريفى،خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل،خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل،خط الهجوم.. شكرى نجيب

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى على كالأتى..

محمود الزنفلى حارس مرمى ،بهاء مجدى ، محمد كوفى ،محمد مجدى ، أسامة إبراهيم ،حسام الصانع ،معروف يوسف ،محمد مثنانى ، أخمد ياسر ، محمد جمال بسيونى ،أحمد على.

ترتيب الإسماعيلى والبنك الأهلى فى الدوري

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.