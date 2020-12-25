شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد باكياً: كنت أتمنى قيادة المحلة من أول مباراة.. وألعب كرة هجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في نوبة بكاء بعد الفوز الغالي الذي حققه فريقه ضد طلائع الجيش، والوصول للنقطة الخامسة في المركز السابع بجدول الدوري العام، وقال عيد خلال تصريحات لاستديو أون تايم سبورتس:" راهنت على لاعبي المحلة الحاليين، وأنا لا ألعب كرة دفاعية بل ألعب كرة هجومية ، كما أننا أضعنا العديد من الفرص أمام طلائع الجيش ،ونفس الحال للمنافس الذي أضاع أكثر من فرصة.

أوضح أن فريقه استثمر الفرص التي أتيحت له أمام مرمى طلائع الجيش وخرج بـ 3 نقاط مهمة في بداية الدوري تضع الفريق في مركز جيد والفريق سيستعد لمباراة المصري القادمة.

تابع أن كان يتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى ولكن ظروف اصابتي بكورونا حرمتني من ذلك، والحمد لله إنني بخير وواقف على رجلي.

وغاب خالد عيد عن قيادة فريقه كمدير فني في أول 3 مباريات للفريق بالدوري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليعود ويقود الفريق أمام طلائع الجيش ويشهد على تحقيق أول انتصار للفريق هذا الموسم، بعد التغلب على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من عمر المصرى.