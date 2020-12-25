الامارات | ويلتون سواريز يحافظ على صدارة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ويلتون سواريز يحافظ على صدارة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى فريق الشارقة اليوم عقدة حتا على ملعب الأخير، بعدما فاز عليه 3-2 ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ليحافظ على صدارته بالنقطة 26. وعانى الشارقة في مناسبات عدة سابقة من عقبة حتا. في المقابل ظل رصيد "الإعصار" عند نقطة واحدة في قاع الترتيب. ويدين الشارقة بالفوز للهداف البرازيلي ويلتون الذي أحرز هدفين من الأهداف الثلاثة.

وسجل أهداف الشارقة شاهين عبدالرحمن في الدقيقة 30، ثم ويلتون سواريز في الدقيقتين 48 و66، بينما سجل عبدالله غانم ضد مرماه لصالح حتا في الدقيقة 46، وسعيد سليمان هدف حتا الاول في الدقيقة 37.

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