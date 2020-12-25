شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 2497 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق غزل المحلة، اليوم، فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على فريق طلائع الجيش بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز رفع المحلة رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

وتعد تلك المشاركة الأولي للفريق المحلة، بعد 5 مواسم غاب فيها عن دوري الأضواء، حيث كانت آخر مشاركاته في الدوري موسم 2015/2016، ولم يحقق خلالها أي فوز يذكر، واكتفي بتحقيق 13 تعادل و21 هزيمة، مما جعله يتذيل الترتيب.

وكانت المشاركة السابقة للفريق في الدوري موسم 2013–14، حين حقق ثلاث انتصارات على أندية الرجاء والإنتاج الحربي والجونة.