شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 2497 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق غزل المحلة، اليوم، فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على فريق طلائع الجيش بهدفين لهدف.
وبهذا الفوز رفع المحلة رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة واحدة في المركز الـ17.
وتعد تلك المشاركة الأولي للفريق المحلة، بعد 5 مواسم غاب فيها عن دوري الأضواء، حيث كانت آخر مشاركاته في الدوري موسم 2015/2016، ولم يحقق خلالها أي فوز يذكر، واكتفي بتحقيق 13 تعادل و21 هزيمة، مما جعله يتذيل الترتيب.
وكانت المشاركة السابقة للفريق في الدوري موسم 2013–14، حين حقق ثلاث انتصارات على أندية الرجاء والإنتاج الحربي والجونة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر غزل المحلة يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 2497 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.