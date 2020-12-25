شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول إيكو» ينشر أحدث إحصائيات للنجم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ليفربول إيكو عن أحدث إحصائيات المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وذكر الموقع أن الفرعون المصري يتربع على قمة هدافي البريميرليج بـ13 هدفًا، خلال 14 مشاركة له منهم 5 ضربات جزاء ويفرق هدفين عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الذي سجل 11 هدف، كما ذكر الموقع ان صلاح ساهم في تسجيل 3 أهداف، كما سجل اللاعب 3 اهداف في دورى أبطال اوروبا منها ضربة جزاء في 6 مشاركات للاعب، ليتربع على قمة هدافي ليفربول تسجيلة 16 هدف وصناعة 4 أهداف .

وتخطى “الملك المصري” أسطورة نادي أرسنال النجم الفرنسي تييري هنري، حسب الإحصائيات، ليصبح “الفرعون” أفضل مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أوضحت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية.

وسجل المصري 108 هدفًا مع ليفربول على مدار ثلاث مواسم في جميع البطولات، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج في عامه الأول والثاني في صفوف الريدز على التوالي.