شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني يقترب من العودة لطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرتفعت أسهم عبدالحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيش السابق، في العودة لمنصبه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام غزل المحلة، وهى الثالثة للفريق هذا الموسم خلال المباريات الأربع التي خاضها، بعد خسارته أمام أسوان والمقاصة وغزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وتعادله مع الجونة.

وعلمت «المصري اليوم» أن طارق العشري يدرس التقدم باستقالته، ورفع الحرج عن إدارة النادي، خصوصًا أن هناك سوء حظ كبير يصادف الفريق، بحسب تعبيره.

وكان عبدالحميد بسيوني حقق نتائج مميزة قبل رحيله، عدما نجح في قيادة ظلائع الجيش إلى الدور قبل النهائى للكأس واحتلال مركز متقدم بمسابقة الدوري.