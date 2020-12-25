شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يكشف مفتاح بقاء بوجبا مع «يونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم كل الشد والجذب الذى شهدته العلاقة بين مانشستر يونايتد ووكيل أعمال نجم الفريق بول بوجبا، فلايزال أولى جونار سولسكاير يؤكد أن شيئا واحدا ربما يكون كلمة السر فى بقاء اللاعب الفرنسى مع الفريق.

كان مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، قد صرح الشهر الجارى بأن مستقبل اللاعب الفرنسى انتهى مع مانشستر يونايتد، إلا أن سولسكاير له رأى آخر.

وقال سولسكاير، المدير الفنى للفريق الأحمر، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «دائما الألقاب هى المطلب الأساسى فى مانشستر يونايتد». وأردف قائلا: «الفوز بالبطولات يزيد شغف اللاعبين (المميزين) للانضمام إلى الفريق، وهذا ما يجعلك تضع معايير عالية لنفسك». وأضاف: «هذا ما نطلبه من اللاعبين، هذا هو التحدى، فنحن نريد تطورهم وتحسنهم، وبالنظر إلى بول فهو يتواجد هنا منذ فترة ويرغب فى الفوز بالمزيد من الألقاب». وتابع سولسكاير: «هو يملك سلوكا مميزا فى التدريبات ولعب كرة القدم. إنه يحب الكرة ويتمتع بالطموح ويرغب فى تحقيق النجاحات مثل باقى اللاعبين فى القائمة». وواصل: «يمكن القول إن تلك القائمة أبهرتنى بسلوكها وبروحها مؤخرا، وطريقة ذهابهم إلى عملهم». وأتم: «الأمر الآن يتعلق بنا للفوز بالألقاب، وبعدها سنرى من سيكمل مع الفريق».

يذكر أن بوجبا توج مع مانشستر يونايتد بلقبين هما: كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إضافة إلى الدورى الأوروبى.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائى من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن مواجهة نارية بين الجارين مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد.

وأجريت القرعة مساء الأربعاء الماضى، بعد انتهاء منافسات ربع النهائى، حيث ستقام منافسات دور الأربعة فى أول أسبوع من العام الجديد. وتأهل يونايتد إلى دور الأربعة بتغلبه على مضيفه إيفرتون (2-0) مساء الأربعاء، فيما تفوق مانشستر سيتى على مضيفه آرسنال (4-1)، مساء الثلاثاء. أما المباراة الثانية، فستجمع مفاجأة المسابقة برينتفورد الذى أقصى نيوكاسل يونايتد (1-0) من ربع النهائى، مع توتنهام الذى تغلب بدوره على ستوك سيتى (3-1).

وأكد هارى ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، أنه على فريقه أن يكون أكثر حسمًا عند استغلال الفرص السانحة للتسجيل بعد الفوز المتأخر الذى حققه على إيفرتون (2-0) ضمن الدور ربع النهائى من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 88 لافتتاح التسجيل عبر نجمه الأوروجويانى إدينسون كافانى، قبل أن يضيف الفرنسى البديل أنتونى مارسيال هدفا فى الوقت بدل الضائع، ليبلغ اليونايتد الدور نصف النهائى.

وقال ماجواير فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «كان عرضا ممتازا، وكان واجبا علينا أن نكون خارج إطار رؤيتهم، سنحت لنا 3 أو 4 فرص، نحتاج لأن نكون أكثر حسما». وأضاف: «نهاية إدينسون كافانى للهجمة كانت رائعة عن طريق قدمه الضعيفة أيضا، لقد عانى من الإصابة لكن من الجيد أن نستعيده، لقد كان مهاجما من الطراز الرفيع خلال مسيرته».

وختم ماجواير: «متوقع منا أن نحرز الألقاب، من المهم الوصول إلى هذه المباريات الكبيرة، لكن يجب أن نبدأ الفوز بها وأن نرفع بعض الكؤوس، من أجل هذا النادى».