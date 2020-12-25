شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعمق جراح طارق العشري في طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة فوزًا صعبًا على طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .

تقدم غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ وتعادل للطلائع عمرو جمال، قبل أن ينجح محمد سامي في إحراز هدف الفوز للغزل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليرتفع رصيد الفائز 5 نقاط ويتجمد المهزوم عندة نقطة واحده ويتأزم موقفه في المسابقة .

استحق أبناء المحلة الفوز بعدما وضح إصرارهم على تحقيقه وسيطرتهم التامة على مجريات المباراة، فيما فشل طارق العشري للمباراة الرابعة في تحقيق الفوز في المسابقة.