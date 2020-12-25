شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز اللاعبين بزيادة مكافآت الفوز في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، عددًا من الموضوعات الخاصة باستعدادات الفريق للمشاركة في مونديال الأندية المقرر فبراير المقبل والتى يأتى في مقدمتها التدعيمات التي طلبها بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، لرغبته في التعاقد مع مهاجم سوبر يساهم في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق لضمان الظهور بمستوى مشرف لبطل إفريقيا.

وتدور الترشيحات الأخيرة للصفقة التي ينوى الأهلى ضمها بين التوجولى لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، وسيرينو، لاعب صن داونز، والزامبى والتر بواليا، لاعب الجونة، وينتظر أن يحسم موسيمانى اختياره الأخيرة، خلال الجلسة التي ستجمعه مع اللجنة بعد تعافية من كورونا، كما يتطرق الاجتماع لمناقشة طلب المدرب وضع لائحة خاصة للمونديال لتكون مشجعة للاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم للظهور بمستوى جيد في المباريات، كما تناقش اللجنة أيضا برنامج الإعداد الخاص بالمونديال، خاصة أن سقف الطموحات داخل النادى زاد بعد نجاح الفريق في الفوز بالثلاثية الدورى المحلى والكأس ودورى أبطال إفريقيا، وبدأ المسؤولون في مطالبة المدرب بالمنافسة على أحد المراكز الثلاثة بالمونديال.

على الجانب الآخر، طلب موسيمانى من مساعده كيفن جونسون، المدرب العام، تقريرًا عن الفترة التي غاب فيها عن قيادة الفريق بعد إصابته بكورونا لدراسته، ويتضمن التقرير مستوى اللاعبين الفنى والبدنى ومدى التزامهم بالتعليمات خلال فترة غيابة، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بالمصابين، وتفاصيل رحلة النيجر الأخيرة.

فيما يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقررة، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة للدورى الممتاز، وسادت حالة من الارتياح بعد تحسن حالة وليد سليمان بعد حقنه لإزالة الخشونة التي عانى منها مؤخرًا، وتسببت في غيابه عن رحلة النيجر التي واجه فيها الأهلى فريق سونيديب.

على صعيد آخر، عقد مجلس إدارة النادى اجتماعًا، مساء أمس الأول، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، حيث وافق المجلس على التجديد لكل المديرين، مع تكليف العميد أحمد النحاس بمنصب مدير فرع النادى بمدينة نصر، وتكليف محمد الألفى، مدير الخدمات بمقر النادى بالجزيرة، بالإشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضًا بفروع النادى المختلفة، ووافق المجلس على عمل طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد رجال، محللًا في كأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، وكذلك الموافقة على عمل ياسر الرملى، رئيس جهاز كرة اليد بالنادى، منسقًا للاتحاد الدولى للعبة خلال فعاليات البطولة.

وناشد مجلس إدارة النادى، خلال الاجتماع، جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة ضرورة العودة بقوة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.