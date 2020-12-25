شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وهدفه القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي الجونة، أن اهتمامته منصب حاليًا مع فريقه، وكيفية وضعه في مكانة متميزة بجدول المسابقة.

وقال بواليا: «لا أشغل بالي حاليًا بالعروض التي تلقاها النادي مؤخرًا، سواء كانت في مصر أو في أوروبا، لكوني أسعى لمواصلة تألقي مع الجونة، والتربع على قمة هدافي الدوري».

وكشف بواليا أنه بالفعل تلقى عرضًا جادًا من النادي الأهلى للانضمام لصفوفه بداية من فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه ترك الأمر لإدارة النادي لتحديد مصيره، سواء بالقبول أو الرفض، خصوصا أن عقده ممتد لموسمين آخرين.

وقال اللاعب: «أتمنى كأى لاعب أن أنضم للنادي الأهلى نادي القرن الأفريقي، على أن يكون بوابة احترافي الأوروبي الذي يعد أحد أهدافي وأحلامي منذ الطفولة».