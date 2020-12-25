شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعزيز» يقترب من خلافة «البكري» في رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المستشار عماد عبدالعزيز، عضو اللجنة القضائية المكلفة برئاسة الزمالك، من خلافة الراحل المستشار أحمد البكرى فى رئاسة اللجنة، ومن المقرر أن تخاطب وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لترشيح قاضٍ للانضمام إلى اللجنة الثلاثية.

وفى ذات السياق، تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك بوافر الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى الذى وافته المنية صباح أمس، كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء.

من جهة أخرى، اقترب الزمالك من حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الثلاثة: (فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ويوسف أوباما).

وينتظر أن يوقع فرجانى ساسى ويوسف أوباما على عقديهما الجديدين، عقب الانتهاء من مواجهة سموحة، المقررة بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدورى.

يأتى هذا فى الوقت الذى توصل فيه مسؤولو اللجنة لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى، لتمديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين جديدين، وينتظر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، لوضع النقاط فوق الحروف بشأن كافة التفاصيل المالية بخصوص العقد الجديد.

وقال حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالنادى، إن الإدارة بصدد الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة لفرجانى ساسى، لافتًا إلى أنه لا توجد أدنى مشكلة فى تجديد عقد ساسى، خصوصًا بعدما أبدى اللاعب رغبته فى البقاء بين جدران القلعة البيضاء، مشددًا على أن ساسى لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك، ويعلم ان إدارة النادى ترغب فى استمراره، مشددًا على أن كل ما طلبه ساسى خلال الوقت الحالى هو الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتوقيع على العقود الجديدة دون أى مشكلة.

واستبعد حسين السيد فكرة توقيع فرجانى لأى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصًا أن اللاعب لا يريد الرحيل عن الزمالك، وهو ما أكده خلال الجلسات التى تم عقدها معه.

وبخصوص تجديد عقد يوسف أوباما، قال حسين السيد إن اللاعب، يعد أحد كباتن الفريق، وأعلنها بكل وضوح أنه لا مشكلة لديه فى تجديد تعاقده، وباتت الأمور محسومة بشكل كبير.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروى الأول استعداداته لمواجهة سموحة، وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز فى لقاء سموحة المقبل، من أجل العودة للانتصارات ومواصلة المنافسة على الصدارة.

وحرص المدير الفنى على شرح الجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها بشكل نظرى داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

وانتظم فى المران مصطفى محمد، الذى حصل على راحة من التدريبات الجماعية أمس الأول لشعوره بالإجهاد، واكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى بميت عقبة.

وحرص «باتشيكو» على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخصص فقرة تأهيلية لمدة نص ساعة، أداها اللاعبون تحت إشراف مواطنه بيدرو، مخطط أحمال الفريق، ضمن خطته فى الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين. فيما واصل محمد عبدالشافى أداء برنامجه التأهيلى، تمهيدًا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة المنقضية، عقب إصابته بكسر فى الترقوة، خلال مباراة الأهلى الأخيرة فى الدورى.

ويواصل عبدالله جمعة برنامجه التأهيلى من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا وعودته للتدريبات مرة أخرى.