شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على أبواب ريال مدريد.. والمواقع العالمية: «مو» اقترب من وداع «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ماركا الإسبانى عن إصرار المدرب الفرنسى، زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، على ضم النجم المصرى، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، لصفوف الميرنجى خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم الخط الأمامى خاصة فى ظل استمرار غياب إيدين هازارد عن النادى الملكى.

وأكد التقرير أن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع محمد صلاح لمعرفة رغبته فى الانضمام لصفوف الفريق الريالى خلال الفترة المقبلة

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، أن وكيل محمد صلاح يعمل حاليا، لنقل النجم المصرى خارج قلعة أنفيلد، فى الصيف المقبل. وأضاف الموقع أن محمد صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

وقال محمد صلاح فى تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، ردا على سؤال بشأن «الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد لا أحد يعلم ماذا سيحدث فى المستقبل، لكن مستقبلى فى يد ليفربول، أرغب فى حصد الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية فى ليفربول».

وأبدى الملك المصرى إحباطه من مدربه الألمانى يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. كما أشار موقع «defensa central» الإسبانى، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلى محمد صلاح، لضم النجم المصرى إلى قلعة الملكى.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هى الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، فى المركز الثانى بـ11 هدفا، وكذلك الكورى الجنوبى سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.