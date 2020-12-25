شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: نقاط الفوز على أسوان تزيد صعوبة مهمة الجونة خلال المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف سجلة والتر بواليا.

وقال «شحاتة»: «الفوز جاء نتيجة الأداء الرجولى من اللاعبين، وتنفيذهم لواجباتهم بكل دقة خلال المباراة».

وتابع: «حصدنا 6 نقاط على التوالي، مما وضعنا على صدارة المسابقة ولو مؤقتًا، وهو ما سيزيد من صعوبة المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على ذلك».

وأثنى «شحاتة» على أداء لاعبيه بعد المجهود الكبير الذي بذلوه وتمسكهم بالنقاط الثلاث، رغم قوة المنافس وسعية للفوز أيضًا.