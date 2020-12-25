شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه اليابان وديا استعداد للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد علي فخره بما تحقق من طفرة في البنية التحتية للرياضة المصرية من خلال انشاء ثلاث صالات عالمية هي : برج العرب والعاصمة الادارية واكتوبر، بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها لترتقي الي منافسة الصالات الجديدة .
واضاف نصر أن الصالات الجديدة فخر لكل مصري ، وشدد علي الدعم الهائل من الدولة ومن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي دائم تذليل العقبات الصعبة ، و حول تجهيزات المنتخب الوطني ، قال: "هناك تحديات تعوق الاستعداد الأمثل و الاحتكاك الودي والتجريبي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد تطالب بتقليل الاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية" .
وأشار رئيس اتحاد كرة اليد أن المنتخب يتدرب وينتظر منتخب اليابان المقرر حضوره قبل البطولة بفترة كافية على أن يتم خوض مباراتين وديتين معه ، بالاضافة إلي السعي من خلال البطولة الي التطوير بشكل تصاعدي .
واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتاكيد علي أن طموح أسرة كرة اليد بلا حدود واننا سنواصل العمل وسط الظروف الصعبة من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة ورفع علم بلادنا
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