منتخب اليد يواجه اليابان وديا استعداد للمونديال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد علي فخره بما تحقق من طفرة في البنية التحتية للرياضة المصرية من خلال انشاء ثلاث صالات عالمية هي : برج العرب والعاصمة الادارية واكتوبر، بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها لترتقي الي منافسة الصالات الجديدة .

واضاف نصر أن الصالات الجديدة فخر لكل مصري ، وشدد علي الدعم الهائل من الدولة ومن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي دائم تذليل العقبات الصعبة ، و حول تجهيزات المنتخب الوطني ، قال: "هناك تحديات تعوق الاستعداد الأمثل و الاحتكاك الودي والتجريبي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد تطالب بتقليل الاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية" .

وأشار رئيس اتحاد كرة اليد أن المنتخب يتدرب وينتظر منتخب اليابان المقرر حضوره قبل البطولة بفترة كافية على أن يتم خوض مباراتين وديتين معه ، بالاضافة إلي السعي من خلال البطولة الي التطوير بشكل تصاعدي .

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتاكيد علي أن طموح أسرة كرة اليد بلا حدود واننا سنواصل العمل وسط الظروف الصعبة من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة ورفع علم بلادنا