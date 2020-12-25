شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على رئيس الزمالك فى مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف لاعبو الإسماعيلى والبنك الأهلى دقيقة حداد على المستشار أحمد البكرى رئيس الزمالك الذى فارق عالمنا بالأمس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وأعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلى ومحمد وهبة مدرب الإسماعيلى تشكيل فريقهما قبل المواجهة التى تجمعهما على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة ممن عمر مسابقة الدوري المصري .

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالأتى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد عمار – مروان الصحراوى – رضوان شريفى،خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل،خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل،خط الهجوم.. شكرى نجيب

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى على كالأتى..

محمود الزنفلى حارس مرمى ،بهاء مجدى ، محمد كوفى ،محمد مجدى ، أسامة إبراهيم ،حسام الصانع ،معروف يوسف ،محمد مثنانى ، أخمد ياسر ، محمد جمال بسيونى ،أحمد على.

ترتيب الإسماعيلى والبنك الأهلى فى الدوري

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.