شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصطفى رياض يقرض الترسانة 600 جنيه لإيجار حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسماء كثيرة صنعت نجوميتها فى الملاعب المصرية على مر الأجيال، ومنهم من أصبحوا أساطير ونجوما للكرة المصرية، بل أصبحوا علامات مضيئة فى أرشيف الكرة المصرية، مصطفى رياض نجم الترسانة السابق وأحد الهدافيين التاريخيين لبطولة الدورى العام، هو أحد أولئك النجوم الذين عرفوا بولائهم الشديد لقلعة الشواكيش.

ولد مصطفى رياض بحى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، لاعب كرة القدم المهاجم بنادى الترسانة والفريق القومى المصرى، تميز بغزارة أهدافه التى يحرزها فى مرمى الخصوم.

ويعد مصطفى رياض أحد نجوم الكرة المصرية التاريخيين فى عقد الستينيات، حيث مثل مع زميله الراحل حسن الشاذلى أفضل ثنائى عرفته الكرة المصرية.

حصل رياض على لقب هداف الدورى مرتين موسمى 1961 /1962 و1963 /1964 وتبادل مع الشاذلى لقب الهداف بالدورى 5 مواسم متتالية، كما حصل رياض على لقب هداف الأولمبياد التى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 1964 برصيد 6 أهداف.

ويعد مصطفى رياض ثالث هدافى الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 123 هدفا خلف زميله حسن الشاذلى وحسام حسن، وحصل على لقب هداف بطولة الامم الافريقية المقامة بغانا عام 1963.

ومن الوقائع التى تشهد بولاء النجم الكبير لنادى الترسانة أنه أقرض نادى الشواكيش حيث أكد فى تصريحات سابقة على هذا الأمر قائلاً: أتذكر فى مباراة لعبناها فى السويس أخبرنى رئيس نادى الترسانة أنه لا توجد نقود من أجل أجرة الحافلة، والراحل حسن الشاذلي عرض أن يبيع سيارته لكننى رفضت، كان رأس مالي كله 600 جنيه، أقرضته للنادى. بعدها بفترة خضنا مباراة قوية مع الأهلى فجمعنا 14 ألف جنيه، كانت ثروة وفكرنا أن نفتح بها بنكا للنادى فاسترديت الـ600 جنيه ومعها شهادة تقدير.

ومن المواقف التى لا ينساها مصطفى رياض فى تاريخه، عندما سانده صالح سليم داخل الملعب بعد مهاجمته من قبل الجمهور فى إحدى المباريات ولم يكن قد مر على وفاة والدته سوى 40 يوما، ويقول مصطفى رياض عن هذا الموقف: صالح سليم طلب منى الهدوء ووضع قطنة فى أّذنى حتى تمكنت من تسجيل هدفا في الشوط الثاني بالمباراة.

يذكر أيضاً أن الزمالك طلب ضمه للعب ضد ريال مدريد بعد تألقه اللافت مع الترسانة، لكن المشير عبد الحكيم عامر تدخل وقتها وطلب تكوين فريق مشترك من الناديين فخسرالفريق بسباعية.