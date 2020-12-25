شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق غزل المحلة أول فوز بالدوري على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل غزل المحلة للنقطة الخامسة فى المركز السابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

وأحرز أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة هدف التقدم لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، قبل أن ينتفض فريق طلائع الجيش بعد الثلث ساعة الأولى محاولا إدراك التعادل والعودة للقاء، حتى تمكن عمرو جمال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من رأسية بارعة بعد استقبال كرة ثابتة من أحمد سمير، ويطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وحاول الفريقين خطف هدف الفوز على مدار الشوط الثاني حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع التي شهدت تسجيل المحلة الهدف الثاني من كرة رأسية ولكن تصدى لها محمد بسام من داخل خط المرمى من خطأ يتحمله حارس مرمى الفريق العسكري، واحتكم محمود البناء حكم المباراة للفار الذي أقر بأن الكرة هدفا واجتازت خط المرمى.

وأهدر عمرو جمال فرصة التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية استقبلها من كرة ثابتة ولكن أنقذها عمرو شعبان حارس مرمى المحلة، لتنتهي المباراة بفوز الفلاحين بهدفين لهدف ويحصد أول فوز في الدوري هذا الموسم.

وارتدى لاعبو غزل المحلة شارات سوداء في مباراتهم ضد طلائع الجيش حدادا على وفاة محمد فايز مدرب الفلاحين السابق ومدرب دمنهور السابق.