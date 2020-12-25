شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحقق الفوز الأول بالدورى على طلائع الجيش 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش بفوز الفلاحين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل غزل المحلة للنقطة الخامسة في المركز السابع بجدول الدوري ، بينما توقف رصيد الطلائع عند نطقة وحيدة في المركز السادس عشر.

وأحرز أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة هدف التقدم لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.وانتفض فريق طلائع الجيش بعد الثلث ساعة الأولى محاولين إدراك التعادل والعودة للقاء ، حتى تمكن عمرو جمال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من رأسية بارعة بعد استقبال كرة ثابتة من أحمد سمير، ويطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وحاول الفريقان خطف هدف الفوز على مدار الشوط الثاني حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع التي شهدت تسجيل المحلة الهدف الثاني من رأسية ولكن تصدى لها محمد بسام من داخل خط المرمى من خطأ يتحمله حارس مرمى الفريق العسكري، واحتكم محمود البنا حكم المباراة للفار الذي أقر بأن الكرة هدفا واجتازت خط المرمى.

وأهدر عمرو جمال فرصة التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية استقبلها من كرة ثابتة ولكن أنقذها عمرو شعبان حارس مرمى المحلة، لتنته المباراة بفوز الفلاحين بهدفين لهدف وتحقيق أول فوز في الدوري.

وارتدى لاعبو غزل المحلة شارات سوداء في مباراتهم ضد طلائع الجيش حدادا على وفاة محمد فايز مدرب الفلاحين السابق ومدرب دمنهور السابق.