شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم أسوان 1/0 ويتصدر جدول الدورى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف سجله والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكان سامى الشيشينى مدرب أسوان قد تعرض للطرد فى الشوط الأول بعد الاعتراض على حكم المباراة، كما تعرض محمد جابر ميدو مدافع أسوان للطرد أيضاً بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى النقطة 8 فى صدارة جدول مسابقة الدورى العام، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 6 فى المركز الرابع.

وشهد الشوط الثانى فرض الجونة سيطرته على اللقاء بعد بداية هجومية خلال الدقائق الأولى من الشوط الثانى، حيث أجرى رضا شحاتة تبديلين دفعه واحدة مع بداية الشوط، بنزول آلان تشامبادى وعمرو عبد الفتاح، بدلاً من كريم الطيب ومحمد الحبيب يكن.

فى الدقيقة 50 كاد أحمد سعيد أوكا أن يحرز الهدف الأول لأسوان بعد تسديدة قوية ارتطمت بقائم إسلام طارق حارس مرمى الجونة قبل أن يبعدها دفاع الفريق الساحلى.

ونجح والتر بواليا مهاجم فريق الجونة فى تسجيل هدف التقدم لفريق الجونة على حساب أسوان، بعد هجمة مرتدة بقيادة ألات كيامبادى زميله بالفريق ليسدد الكرة فى الدقيقة 57 لتسكن شباك عمر رضوان حارس عرين أسوان.

أهدر إسلام رشدى فرصة هدف محقق للجونة من أجل مضاعفة النتيجة فى الدقيقة 63 وذلك بعدما انفرد بمرمى عمر رضوان ليسددها بعيداً عن المرمى.

حاول أسوان التحرر من الأداء الدفاعى بعد استقبال الهدف الأول، من أجل تسجيل التعادل، إلا أن محاولات أبناء الجنوب جاءت دون خطورة على مرمى إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، شهدت تعرض محمد جابر ميدو مدافع أسوان للطرد بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 95 معلناً نهاية المباراة بفوز الجونة بهدف نظيف.

كانت أحداث الشوط الأل قد جاءت كالتالى:

حاول فريق الجونة فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى، ونجح فى الوصول إلى منطقة جزاء أسوان عن طريق جوناثان نجويم، إلا أن الدفاعات الأسوانية نجحت فى منع الخطورة وتم تشتيت الكرة.

وفى الدقيقة السادسة كان أول تهديد حقيقى لمرمى أسوان عن طريق جوناثان نجويم بعد عرضية مميزة من ركلة ركنية، إلا أن أحمد سعيد أوكا لاعب أبناء الجنوب نجح فى إعادة الكرة إلى حارس مرماه لينهى الخطورة.

نجح محمد جابر ميدو مدافع أسوان فى إنقاذ أخطر فرص المباراة من على خط مرمى أبنا الجنوب فى الدقيقة العاشرة، بعدما انفرد والتر بواليا مهاجم الجونة بمرمى عمر رضوان ليسدد الكرة التى أبعدها ميدو جابر فى اللحظات الأخيرة قبل عبورها خط المرمى.

عاد والتر بواليا ليهدر فرصة أخرى قريبة من مرمى أسوان، بعدما سدد رأسية قوية أعلى شباك عمر رضوان بأمتار قليلة بعد عرضية مميزة من جوناثان نجويم فى الدقيقة 18.

فى الدقيقة 30 كاد الجونة أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من إسلام رشدى ضربت دفاعات أسوان، قبل أن يتدارك لاعبو أبناء الجنوب خطأهم بعدما إنقاذ صعب من عمر رضوان، قبل أن تصل الكرة إلى والتر بواليا.

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر لسامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان، فى الدقيقة 35، بعد اعتراضه على كرة مشتركة بين لاعب أسوان والجونة خرجت إلى رمية تماس احتسبها الحكم لصالح الفريق الساحلى، حيث كان يرى الجهاز الفنى لأسوان أنها لصالح أبناء الجنوب.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقا بدل من ضائع، وكاد أسوان أن يهاقب الجونة على إهدار الفرص بعدما انفرد لاعب أبناء الجنوب بإسلام طارق وسدد كرة قوية، أنقذها حارس مرمى الفريق الساحلى قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 48 معلناً انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلوانى، أحمد أيمن، جون أفري، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى.

فيما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من:إسلام طارق، الجزار، لوكا، جوناثان، يكن، نور السيد، سيرجى أكا، اسلام رشدى، إسلام عبد النعيم، كريم الطيب ووالتر بواليا.