شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد هلال لاعب دجلة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد هلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخضع اللاعب لإجراءات العزل الصحى في الفترة الحالية تطبيقا للبروتوكول الطبي.

وحقق فريق سموحة فوزا صعبا على منافسه وادى دجلة بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجبل للغزلان الوافد الجديد أمير عادل فى الدقيقة الثانية، بينما تعادل للفريق السكندري مهاجمه حسام حسن في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يحرز التونسي رفيق كابو هدف لسموحة في الدقيقة 81.

سيطر وادى دجلة على مجريات الشوط الأول، وكان لهم الغلبة في منطقة وسط المعلب وهددوا مرمى سموحة بأكثر من كرة خطرة فيما اكتفى لاعبو الفريق السكندري بالتدخل لإفساد هجمات الغزلان الخطيرة.

في الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات وإهدار الفرص ولكن لاعبو سموحة نجحوا في اختراق دفاعات وادى دجلة بعد أسيست رائع من محمد طلعت للتونسي رفيق كابو الذى نجح في استغلال الفرصة مسجلا الهدف الثانى للفريق السكندري في شباك عبد المنصف حارس دجلة.