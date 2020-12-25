شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل الإماراتى يعرض شراء أحمد زيزو شفويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين، بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله لمعرفة رأيه في الانضمام للوصل في الشهر المقبل قبل إرسال عرض رسمي للزمالك.

وأضاف المصدر أن زيزو يرغب في الرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، ومن المنتظر أن يوافق علي العرض المالي المقدم من الوصل حال ارساله رسميا بشرط موافقة الزمالك علي رحيله والحصول علي مقابل مادى ينعش خزينة النادى الأبيض.

في نفس السياق، تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب في المباريات الأخيرة ما أدى لظهوره بمستوى أقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

وأكد زيزو للمدير الفني أنه يركز مع الفريق ومستواه فى ثبات ولا يشغل تفكيره بأى عروض خلال الفترة الحالة، وأنه يصب كل تركيزه مع مشوار الفريق فى الدورى والبطولة الأفريقية.

من ناحية أخرى استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين فى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهودهم فى الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة ضد غريمه الأهلى إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا.

وهناك 4 لاعبين خرجوا من حسابات البرتغالى باتشيكو بعدما لم يعتمد عليهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وجه جديد لم يقنعه حتى الآن، وتفضيل اللاعبين الموجودين عليه.

ونستعرض أبرز 4 لاعبين يدقون باب الرحيل عن الزمالك..

عمر السعيد

سيكون أول الاعبين الراحلين عن الزمالك هو عمر السعيد مهاجم الفريق، بعدما غاب عن مباريات الزمالك في الفترة التي تولى فيها باتشيكو لاعتماده على مصطفى محمد كمهاجم أساسى للفريق، بالإضافة لعودة المغربى حميد أحداد بعد انتهاء إعارته للرجاء المغربى، مما يصعب من فرص لعب عمر السعيد، والذى يفضل الرحيل للعب بشكل أساسى.

محمد عبد السلام

ابتعد محمد عبد السلام عن حسابات البرتغالى باتشيكو الذى يفضل اللعب بمحمود علاء ومحمد حمدى الونش كأساسيين ومحمد عبد الغنى كبديل لهم حال غياب أحدهم، وهو ما جعل اللاعب يطالب إدارة ناديه بالرحيل حتى يتسنى له اللعب بشكل أساسى للحفاظ على مكانته في تشكيل المنتخب الأولمبى الذى سيشارك في أولمبياد طوكيو الفترة المقبلة.

مصطفى فتحى

طالب باتشيكو إدارة الزمالك برحيل مصطفى فتحى البعيد عن مستواه منذ عودته من الإصابة، مع تفوق زيزو وأوناجم وشيكابالا عليه، ما يصعب من مشاركته في الفريق الفترة المقبلة، والأفضل له الخروج لإعارة لاستعادة مستواه والعودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

حمزة المثلوثى

حالة من الغموض تحيط بمصير التونسي حمزة المثلوثي مع الزمالك في الفترة الحالية، بعدما ترددت أنباء عن عدم اقتناع المدرب بمستواه وتفضيل الثنائي أحمد عيد وحازم إمام عليه لقيادة الجبهة اليمنى.

وشدد على أن اللاعب التونسي سوف يتم تقييمه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه مع الزمالك.