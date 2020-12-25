شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يدعم المنظومة الطبية بالزمالك ويؤكد: جنود الخفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص التونسي فرجانى ساسى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على دعم المنظومة الطبية بالأبيض، لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية ونشر اللاعب صورة تجمعه بالطبيب محمد أسامة وأخصائى العلاج الطبيعى إبراهيم عنبة معلقا عليها:" جنود الخفاء".





على صعيد متصل، تعرض ساسي لكدمة خفيفة خلال مران الفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وفضل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خروج اللاعب من المران ومنحه راحة حرصا على سلامته.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على إجراء تقسيمة من اللاعبين على هامش المران الجماعي التى أقيمت اليوم الجمعة، شهدت منافسة قوية بين اللاعبين من أجل حجز مقعدا بالتشكيلة الأساسية للفريق في المباريات المقبلة.

وخضع لاعبو الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش التدريبات الجماعية وخصص بيدرو حصة تدريبة للاعبين بالكرة وبدون الكرة، وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.