شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة 14 لاعبا بمنتخب الشباب بفندق العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الشباب، إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.

فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً و17 سنة خلال اجتماع مجلس فيفا أمس، على أن تقام النسخة المقبلة في عام 2023 بنفس البلدين إندونيسيا وبيرو على التوالى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قرر مجلس فيفا في الاجتماع إقامة بطولة كأس العالم للسيدات المقبلة 2023 بمشاركة 32 منتخباً على أن تحصل الاتحادات القارية على المقاعد وفقاً للتالي:

6 مقاعد مباشرة للاتحاد الأسيوي

4 مقاعد للاتحاد الأفريقي

4 مقاعد لأمريكا الشمالية لكونكاكاف

3 مقاعد لاتحاد أمريكا الجنوبية

مقعد واحد لقارة أستراليا

11 مقعدا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

كما سيتأهل البلدان المضيفان، أستراليا ونيوزيلندا، تلقائيًا إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، وقد تم اقتطاع مراكزهما من الاتحادات القارية التابعين لها.

فيما ستجرى على باقى المقاعد تصفيات ملحقة بين 10 منتخبات ستكون كالتالي..

2 للاتحاد الآسيوي

2 للاتحاد الأفريقي

2 للكونكاكاف

2 لكونميبول

مقعد لأوقيانوس

مقعد للاتحاد الأوروبي