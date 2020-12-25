شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. مصطفى محمد متغيب عن مران الزمالك منذ 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مصدر داخل فريق الزمالك أن مصطفي محمد مهاجم الفريق لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام بسبب غضبه من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو، وقال المصدر إن إدارة الزمالك تحاول التواصل مع مصطفى محمد لاثنائه عن قراره بالاحتراف في يناير وتأجيل الملف لنهاية الموسم بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل ، إلا أن اللاعب رفض وأعلن عدم مشاركته في التدريبات لحين الموافقة علي احترافه.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية بالانضمام لصفوفه نهاية الموسم الجارى مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمله للضرائب، بخلاف امتيازات أخرى في العقد.
وقال المصدر إن مصطفى محمد تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية مقابل 100 مليون جنيه لمدة موسمين، على أن يرحل اللاعب عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاحتراف الخارجي، ويعود للنادي المصري في نهاية الموسم، وأضاف المصدر أن سر تمسك مصطفى محمد بالاحتراف في يناير في فرنسا ما هي إلا خطوة " ترانزيت " للعودة إلى النادي المصري.
من جانبه أكد الإعلامى خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق رغبته الأولى فى الوقت الحالى، الرحيل إلى سانت إتيان الفرنسى فى مطلع شهر يناير المقبل، بعد تلقيه عرضًا من النادى الفرنسى لضمه بقيمة 3.5 مليون يورو فى الوقت الذى طلب نادى الزمالك رفع القيمة المالية للعرض إلى 5 ملايين يورو.
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