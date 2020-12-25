شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة بعد الفوز على أسوان: الجونة لديه طموحات كبيرة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، على فوز فريقه على أسوان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر،اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، معربا عن سعادته بحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق الساحلى بالمسابقة.ووجه شحاتة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" الشكر للاعبين بعد المجهود الذى بذلوه في الفوز على أبناء الجنوب موضحا أن الموسم الحالى سيكون مختلف بالنسبة له لافتا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية.

أكد المدير الفني للجونة أن فريقه كان يعانى من عدم وجود هدف يسعى لتحقيقه في الفترة الماضية مشددا على أن هذا الوضع بات مختلف بعد دعم المسئولين عن النادي له الأمر الذى يعطيه الإريحية ويجعله في كامل تركيزه بالملعب.

واختتم رضا شحاتة:" لم نقدم شيئًا بعد و حصدنا 8 نقاط حتى الأن، لكنها ليست كفيلة ببقائنا الدوري ، كما أن طموحاتنا في الموسم أكبر من ذلك وما زال مشوار الدوري طويلا وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية في كل مباراة.