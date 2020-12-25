النادى الأهلى يهنئ جماهيره ومتابعيه فى أنحاء العالم بعيد الميلاد المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جماهير الفريق الأحمر ومتابعيه فى جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كتب فى تغريده: "لكل معجبينا في جميع أنحاء العالم، نتمنى لكم جميعًا Merry Christmas مباركة".



الأهلى يهنئ جمهوره بعيد الميلاد

يأتى هذا فيما كان الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، قد كشف عن هدية زوجته فى عيد الميلاد وهي عبارة عن قميص لونه احمر، وغرد موسيماني على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "فاجأتني زوجتى هذا الصباح لرفع معنوياتي في عيد الميلاد بهدية.. قميص أحمر"، ووجه موسيمانى رسالة فى تغريدته يطالب فيها الجميع بالاحتفال بعيد الميلاد، ولكن من خلال البقاء فى المنزل.

وكان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، قد كشف أن المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أثبتت إيجابية العينة واستمرار معاناته من فيروس كورونا، وقال المصدر، إن المسحة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت إيجابية، وهو ما يعني استمرار غياب المدير الفني عن الأهلي في الفترة القادمة لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن المدرب متواجد حاليا بالمستشفى تطبيقا لاجراءات الحجر الصحي.

وتعرض بيتسو موسيماني، للإصابة بفيروس كورونا المستجد 16 ديسمبر الجاري، حيث خضع بعدها للعلاج في أحدى المستشفيات، وفي ذات السياق، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، يخضعون لمسحة جديده خلال 48 ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة خلال 48 ساعة.