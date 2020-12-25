شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو البرازيلي مرشح لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي سيرة ذاتية للمهاجم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الفترة الماضية إجتماعات مكثفة في الأهلي لحسم ملف المهاجم الأجنبي في يناير المقبل ويترقب محمود الخطيب رئيس النادي تعافي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من "جائحة" كورونا من أجل عقد جلسة معه لمناقشة ملف تدعيم الفريق في يناير المقبل بشكل يزيد من قوة المارد الأحمر في مونديال الأندية.

وبات من المقرر أن يستغني الأهلي عن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق من أجل التعاقد مع اللاعب الأجنبي الجديد بدلاً منه .

على جانب آخر، أستفسر محمود الخطيب رئيس الأهلي من الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي عن تطورات موقف النيجري جونيور أجاي وحاجته للتدخل الجراحي من عدمه بعدما تعرض لإصابة في الوتر الوحشي منذ أيام، وأعلن النادي أن اللاعب قد يُجرى جراحة لكن بعد الحصول على استشارة من أطباء مُتخصصون في مثل هذه الإصابات في أسبانيا وإنجلترا أعلن الأهلي أن جونيور أجاي قد لا يُجرى عملية وسيكتفي بالتأهيل.

وحرص الخطيب على التواصل مع الدكتور محمد شوقي الأيام الماضية من أجل الأطمئنان على موقف اللاعب النيجري الذي يبدو أنه سيكتفي التأهيل وسيتم التراجع عن فكرة التدخل الجراحي خاصة مع استجابة اللاعب للعلاج الذي يخضع له اللاعب حالياً.

كان أجاي قد غادر مباراة الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه ومنذ هذا التوقيت واللاعب لا يُشارك في تدريبات أو مباريات الأهلي.

من ناحية أخرى ، يتواصل غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن الفريق بنسبة كبيرة في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز بسبب عدم تماثله للشفاء من آلام الركبة التي عانى منها خلال الفترة الماضية وحرمته من تدريبات الأهلي الأخيرة وكذلك من رحلة الفريق للنيجر لواجهة سونيديب في بطولة أفريقيا.