الأهلي يضرب موعدا مع الاتحاد في نهائي دوري المرتبط للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة النهائية للمسابقة المحلية، بعد أن تخطي سبورتنج في نصف نهائي البطولة، بينما جاء تأهل زعيم الثغر على حساب سموحة.

وجاء تأهل فريق الأهلي إلى المبارة النهائية، بعد فوز فريق الشباب تحت 16 سنة على نظيره في سبورتنج بنتيجة 76-75، ضمن إياب نصف نهائي دوري المرتبط للسلة، دون النظر إلى نتيجة مباراة الفريق الأول بالنادي الأحمر والتي تجمعه بنظيره السكندري.

وكان فريق الشباب بالأهلي فاز في الذهاب بنتيجة 68-59، بينما فاز الفريق الأول بالنادي الأحمر على الفريق السكندري بنتيجة 84-56.

وعلى جانب أخر، تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط، بعد فوز فريق الشباب بزعيم الثغر تحت 16 سنة على سموحة بنتيجة 71-61، في إياب نصف نهائي البطولة، دون الإنتظار الى نتيجة الفريق الأول التي تجمع بنظيره سموحة مساء اليوم.

وقد حسم زعيم الثغر مباراتي الذهاب لصالحه، حيث فاز فريق الشباب تحت 16 سنة على نظيره بسموحة بنتيجة 77-64، وفاز أيضا الفريق الأول بالاتحاد بنتيجة 77-64.

وسوف يقام نهائي البطولة بين الاتحاد والأهلي يومي الأحد والثلاثاء 27 و29 ديسمبر الجاري، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

بينما يسبقه في نفس اليوم، مباراة بين سموحة وسبورتنج على تحديد المركز الثالث، وستقام أيضا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.