مدرب المحلة يدخل في نوبة بكاء بعد الفوز على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في نوبة بكاء عقب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، بعد تحقيق أول انتصار للفريق في مشوار الدوري هذا الموسم.

وفاز غزل المحلة على ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دور we المصري، على ستاد غزل المحلة.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لـ" أون تايم سبورتس" عقب المباراة:" راهنت على اللاعبين ولا أدافع بل ألعب بطريقة هجومية وأضعنا فرص كثيرة أمام طلائع الجيش وكذلك منهم ".

وأضاف:" استثمرنا الفرص أمام طلائع الجيش و3 نقاط مهمة في بداية الدوري تضع الفريق في مركز جيد ولدينا مباراة المصري نستعد لها".

وأتم باكياً:"كنت أتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى والحمدلله إني بخير وواقف على قدمي".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب، متساويًا مع المصري الخامس، وفي الجانب الأخر أصبح طلائع الجيش في المركز الـ16 بنقطة وحيدة.

وكان خالد عيد قد تغيب عن قيادة فريقه كمدير فني في أول 3مباريات للفريق بالدوري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليعود ويقود الفريق أمام طلائع الجيش ويشهد على تحقيق أول انتصار للفريق هذا الموسم.