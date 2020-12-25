الدوري المصري.. الإسماعيلي 0 - 0 البنك الأهلي..انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الإسماعيلي ونظيره البنك الأهلي عند السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الـ 14 برصيد نقطتين، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة ورصيده 4 نقاط في المركز التاسع. وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: انطلاق المباراة

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