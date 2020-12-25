صنداونز لمصراوي: سنصدر بيان رسمي بشأن سيرينو في الوقت المناسب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

صرح شوبي نجاديما مدير المركز الإعلامي في نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن إدارة ناديه ستصدر بيانًا رسميًا للحديث عن أزمة اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو بالكامل.

وكانت تقارير في الصحافة الجنوب أفريقية قد أشارت إلى وصول الأمور إلى طريق مسدود بين اللاعب سيرينو وبين إدارة النادي.

وأضاف شوبي من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة أن إدارة النادي سوف تصدر بيانًا رسميًا في الوقت المناسب للحديث عن أزمة اللاعب مع النادي بالكامل.

ورفض مسؤول نادي صنداونز التعليق على أن يكون مايحدث الآن بسبب مفاوضات النادي الأهلي حيث قال: "لن أعلق على هذه النقطة."

وشددت التقارير في جنوب أفريقيا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم مصير اللاعب مع النادي.

ويُعد سيرينو من أهم أهداف النادي الأهلي من أجل تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات المقبلة، حتى أنه بات مطلب ضروري من جانب مدربه السابق بيتسو موسيماني.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب غاب عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة وكان أخرها مباراة دوري أبطال أفريقيا.