محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق غزل المحلة، مساء اليوم الجمعة، الفوز على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري WE المصري.
وتقدم غزل المحلة بالهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق أحمد الشيخ، قبل أن يتمكن عمرو جمال من تعديل النتيجة لطلائع الجيش في الدقيقة 45+3.
وقبل صافرة النهاية، احرز محمد سامي الهدف الثاني لفريق غزل المحلة، بعد الرجوع لتقنية الـ VAR، ليحصد الفريق أول فوز له في مشوار الدوري.
وبتلك النتيجة، وصل غزل المحلة إلى المركز السابع برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف قاتل.. الـVAR يمنح المحلة نقاط مواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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